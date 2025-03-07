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Политика ,  
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В Британии нашли след действий государства в атаках на нефтетанкеры

Ambrey нашла след государственного актора в атаках на танкеры с нефтью из России
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Британская компания по управлению рисками в морских перевозках Ambrey проанализировала повреждения как минимум четырех танкеров и одного сухогруза, которые были связаны с перевозкой российской нефти, и пришла к выводу, что к атакам на них могли быть причастны зарубежные акторы, говорится в отчете Ambrey.

«Ambrey оценивает как высокую вероятность того, что государственный актор целенаправленно атаковал торговые суда, заходящие в российские порты для экспорта нефти, включая порты Новороссийск и Усть-Луга, по крайней мере с декабря 2024 года. Торговые суда, заходившие в эти порты, получили повреждения, характерные для морских мин», — сказано в документе.

Там отмечено, что атаки могли иметь целью полное уничтожение судов.

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