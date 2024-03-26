Мурашко: девять пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии после теракта

Мурашко рассказал о состоянии раненных во время теракта в «Крокусе»

Девять человек, в том числе один ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил глава Минздрава. Всего в медицинских центрах и больницах находится 92 пострадавших

Михаил Мурашко во время посещения Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, 23 марта 2024 г. (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Девять пациентов, в том числе один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК. Врачи продолжают бороться за их жизни.

«Состояние 22 пациентов, в числе которых два ребенка, врачи оценивают как тяжелое. 34 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья еще 27 пострадавших улучшилось, в ближайшие дни они планируются к выписке», — утоннил Мурашко.

63 пострадавших в теракте, включая одного ребенка, завершили стационарное лечение и выписаны под наблюдение врачей. В федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области остаются 92 человека, в том числе шестеро детей. Всего, по оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.

Около 20:00 мск 22 марта на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске напали вооруженные лица, которые открыли огонь по собравшимся и подожгли здание.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, в том числе трое детей. Поисковая операция в «Крокусе» продлена до 17:00 мск 26 марта, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. м. Локализовать огонь удалось около 1:00 мск, а окончательно потушить только вечером 23 марта.

Reuters и The New York Times сообщали, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России).

23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что всего задержано 11 человек. В ночь на 25 марта Басманный суд арестовал четверых предполагаемых террористов. Вечером 24 марта он также избрал меру пресечения в виде ареста для четверых фигурантов дела о теракте. Им предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — отметил вчера глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.