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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бастрыкин назвал тщательно подготовленным теракт в «Крокусе»

Глава СК Бастрыкин: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», был тщательно спланирован и подготовлен, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием президента Владимира Путина.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — сказал он. Бастрыкин добавил, что следствие установило хронологию событий, назначило судебные экспертизы, а также допросило 131 потерпевшего и более 500 свидетелей.

По данным следствия, нападавшие подъехали к зданию комплекса в 18:54 мск 22 марта и ждали прибытия зрителей. В 19:58 мск они открыли огонь по людям на улице и двинулись внутрь здания. В 20:11 мск они подожгли концертный зал при помощи бензина, который пронесли в пластиковых бутылках.

Уезжая с места теракта они сбили семью с двумя малолетними детьми, несовершеннолетние госпитализированы

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу и устроили пожар. Согласно последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали.

Суд арестовал до 22 мая четырех исполнителей нападения, они признали вину. В ходе допроса один из них рассказал, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram. Еще трех фигурантов дела арестовали 25 марта. 

Теги
Александр Бастрыкин Следственный комитет теракт «Крокус Сити Холл»
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