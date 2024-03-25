Кремль не стал раскрывать данные 7 задержанных после атаки на «Крокус»
В администрации президента считают неправильным давать комментарии по ходу следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу журналистов раскрыть личности семи задержанных в связи с нападением.
23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех, которых силовики назвали непосредственными исполнителями атаки. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Все они граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая.
Журналисты отметили, что на кадрах из суда видно, что к четырем обвиняемым применили насильственные действия; к тому же, в сети распространились видео пыток. «Я оставлю без ответа этот вопрос», — сказал на это Песков.
Материал дополняется
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов