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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Кремль не стал раскрывать данные 7 задержанных после атаки на «Крокус»

Песков не ответил, кто остальные семь задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В администрации президента считают неправильным давать комментарии по ходу следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов раскрыть личности семи задержанных в связи с нападением.

23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех, которых силовики назвали непосредственными исполнителями атаки. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Все они граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Журналисты отметили, что на кадрах из суда видно, что к четырем обвиняемым применили насильственные действия; к тому же, в сети распространились видео пыток. «Я оставлю без ответа этот вопрос», — сказал на это Песков.

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Теги
«Крокус Сити Холл» Дмитрий Песков теракт
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