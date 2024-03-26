Суд назвал имя восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Восьмым фигурантом стал Алишер Касимов. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что всего задержаны 11 человек

Алишер Касимов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Хатамовича Касимова, сообщили в Басманном суде.

Телеграм-канал Mash пишет, что Касимов сдавал квартиру участникам нападения на «Крокус Сити Холл».

По данным «РБК Компании», человек с таким именем является индивидуальным предпринимателем, бизнес которого связан с доставкой продуктов питания.

В ночь на понедельник Басманный суд арестовал четверых предполагаемых террористов. На следующий день под стражу были помещены еще трое фигурантов дела. Речь шла о Аминчоне, Диловаре и Исмоиле Исломовых. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что они оказывали помощь при подготовке теракта, предоставив автомобиль, квартиру и денежные средства.

23 марта глава ФСБ Александр Бортников докладывал президенту, что всего задержаны 11 человек. Имена трех подозреваемых пока не назывались.

Около 20:00 мск 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу и устроили пожар. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня, концертный зал полностью выгорел, обрушилась крыша. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали.