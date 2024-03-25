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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж

Басманный суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы отправил под арест уже семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Четверо из них были помещены под стражу в ночь на понедельник, еще трое — на следующий день. Степень родства последних арестованных не уточняется, но у них одинаковая фамилия, а у двоих отчество соответствует имени третьего. Им всем вменяется ст. 205 УК («Теракт»). По нему грозит до пожизненного лишения свободы.
Здание Басманного суда перед заседанием
Фото: Андрей Любимов / РБК

Здание Басманного суда перед заседанием

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Суд арестовал его до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд арестовал его до 22 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый&nbsp;Саидакрами Муродали Рачабализода
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Саидакрами Муродали Рачабализода

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни.&nbsp;СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых&nbsp;(были взяты под стражу вечером 25 марта).
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни. СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых (были взяты под стражу вечером 25 марта).

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Мера пресечения Шамсидину Фаридуни&nbsp;&mdash; также арест до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мера пресечения Шамсидину Фаридуни — также арест до 22 мая

Четвертого обвиняемого в теракте в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;, Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач
Фото: Андрей Любимов / РБК

Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов,&nbsp;в закрытом режиме.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов, в закрытом режиме.

Суд арестовал&nbsp;Мухаммадсобира Файзова до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд арестовал Мухаммадсобира Файзова до 22 мая

Про Диловара Исломова&nbsp;известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Источник &laquo;РИА Новости&raquo; утверждает, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В&nbsp;феврале Исломов продал автомобиль, сообщает агентство.
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Про Диловара Исломова известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок.

Источник «РИА Новости» утверждает, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, сообщает агентство.

Аминчон&nbsp;дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Аминчон дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.

Никакие подробности об Исроиле Исломове пока неизвестны. Он, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая.
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Никакие подробности об Исроиле Исломове пока неизвестны. Он, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая.

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Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Крокус Сити Холл арест обвиняемый суд теракт уголовное дело Басманный суд
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