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В Москве полиция проверила все школы после сообщения о «минировании»

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

После размещенного в интернете сообщения о минировании полиция провела проверку всех школ Москвы, но взрывные устройства не обнаружила. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным собеседника «Интерфакса», сообщение в полицию о размещенной в Сети информации о минировании поступило в 22:30 в воскресенье, 7 февраля. Проверку проводили «до глубокой ночи», отметил он.

Собеседник ТАСС уточнил, что сообщения с угрозой взрывов в 20 тыс. школ по всей России появились в социальной сети Likee. Запись обнаружила дочь обратившегося в полицию заявителя, ученица четвертого класса. Источник агентства указал, что проверили в том числе детские сады.

«К нам пока в пресс-службу информация не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рекомендовали перезвонить позднее.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Новосибирске утром пришлось эвакуировать учеников нескольких школ, а в некоторых учеников отпустили по домам. По данным управления МВД, в полицию позвонила ученица четвертого класса из Твери, которая посмотрела указанное видео в сети Likee.

В Красноярском крае проверку провели в школах как самого Красноярска, так и еще двух городов — Железногорска и Минусинска. Учащихся первой смены во всех школах отправили по домам. Эвакуацию также провели в 149 школах Сахалинской области и в четырех муниципальных образованиях Чукотки. Проверку провели в одной школе Анадыря, занятия там возобновили.

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