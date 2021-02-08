В Москве полиция проверила все школы после сообщения о «минировании»

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

После размещенного в интернете сообщения о минировании полиция провела проверку всех школ Москвы, но взрывные устройства не обнаружила. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным собеседника «Интерфакса», сообщение в полицию о размещенной в Сети информации о минировании поступило в 22:30 в воскресенье, 7 февраля. Проверку проводили «до глубокой ночи», отметил он.

Собеседник ТАСС уточнил, что сообщения с угрозой взрывов в 20 тыс. школ по всей России появились в социальной сети Likee. Запись обнаружила дочь обратившегося в полицию заявителя, ученица четвертого класса. Источник агентства указал, что проверили в том числе детские сады.

«К нам пока в пресс-службу информация не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рекомендовали перезвонить позднее.