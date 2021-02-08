В регионах Дальнего Востока отменили занятия в школах из-за угрозы взрыва

В Сахалинской области отменили занятия первой смены в школах, сообщили в правительстве региона. Причиной стали сообщения о минировании образовательных учреждений.

«Поступила информация о минировании школ региона. Оперативные службы ведут проверки во всех учебных заведениях. Просьба с пониманием отнестись к этой ситуации, проявить бдительность», — цитирует пресс-служба губернатора Валерия Лимаренко.

Он добавил, что занятия возобновятся после устранения угрозы.

«РИА Новости» со ссылкой на Центр управления регионом сообщает, что из-за угрозы взрыва эвакуированы учащиеся 149 школ.