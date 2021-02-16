Неизвестный сообщил о минировании Останкинской башни

Останкинская телевизионная башня, Москва (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской телебашне. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, а также источник «Интерфакса».

По данным ТАСС, проводится эвакуация из телецентра, туда направлены специалисты.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве порекомендовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России. В пресс-службе главка МВД РБК заявили, что не располагают информацией о минировании.

РБК направил запрос в пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.