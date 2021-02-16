Неизвестный сообщил о минировании Останкинской башни
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской телебашне. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, а также источник «Интерфакса».
По данным ТАСС, проводится эвакуация из телецентра, туда направлены специалисты.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве порекомендовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России. В пресс-службе главка МВД РБК заявили, что не располагают информацией о минировании.
РБК направил запрос в пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.