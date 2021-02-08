Неизвестные «заминировали» все школы Красноярска

«Юг Сибири» со ссылкой на управлении образования Минусинска пишет, что анонимные сообщения о минировании поступили в отношении всех 13 городских школ. Полиция начала проверку.

Волна минирования затронула Амурскую область, сообщила ТАСС пресс-служба министерства образования региона. Полностью отменены занятия во всех школах города Тында, в Тамбовском районе детей на сегодня перевели на дистанционное обучение.

В Новосибирске МВД решило проверить все 217 городских школ на минирование после звонка жительницы Твери, которая рассказала, что ученица четвертого класса в сети «Лайк» увидела видео о том, что 8 февраля в России «взорвется 20 тыс. школ». Руководство УВД Новосибирска не требовали эвакуировать школы, однако руководство некоторых все равно распустило учеников по домам.

Кроме того, занятия первой смены полностью отменили в 149 школах Сахалинской области. «Заминировали» разные муниципалитеты Приморского края, из них занятия отменены в школах Спасска-Дальнего и Спасского районов. Известно о минировании образовательные учреждения в четырех муниципальных образованиях Чукотки, городе Благовещенске Амурской области.