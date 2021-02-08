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Неизвестные «заминировали» все школы Красноярска

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Во всех школах Красноярска отменили занятия в первую смену из-за сообщений о минировании. Об этом сообщило городское управление образования, передает «Общественная служба новостей».

Региональное управление образования уточнило ТАСС, что образовательные учреждения проверяет полиция.

В регионах Дальнего Востока отменили занятия в школах из-за угрозы взрыва
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Фото:sakhalin.gov.ru

Неизвестные заявили о минировании всех школ еще двух городов Красноярского края, Железногорска и Минусинска. Их школьники также получили внеплановый выходной.

Как говорится на сайте мэрии Железногорска, полиция проверила информацию и не обнаружила угрозу. «Тем не менее, по рекомендации краевого управления сегодня занятия в школах отменены для проведения более тщательного обследования зданий», — пояснил замглавы ЗАТО Железногорска по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Дмитрий Герасимов.

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Фото:АГН «Москва»

«Юг Сибири» со ссылкой на управлении образования Минусинска пишет, что анонимные сообщения о минировании поступили в отношении всех 13 городских школ. Полиция начала проверку.

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Волна минирования затронула Амурскую область, сообщила ТАСС пресс-служба министерства образования региона. Полностью отменены занятия во всех школах города Тында, в Тамбовском районе детей на сегодня перевели на дистанционное обучение.

В Новосибирске МВД решило проверить все 217 городских школ на минирование после звонка жительницы Твери, которая рассказала, что ученица четвертого класса в сети «Лайк» увидела видео о том, что 8 февраля в России «взорвется 20 тыс. школ». Руководство УВД Новосибирска не требовали эвакуировать школы, однако руководство некоторых все равно распустило учеников по домам.

Кроме того, занятия первой смены полностью отменили в 149 школах Сахалинской области. «Заминировали» разные муниципалитеты Приморского края, из них занятия отменены в школах Спасска-Дальнего и Спасского районов. Известно о минировании образовательные учреждения в четырех муниципальных образованиях Чукотки, городе Благовещенске Амурской области.

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