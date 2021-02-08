Неизвестные «заминировали» все школы Красноярска
Во всех школах Красноярска отменили занятия в первую смену из-за сообщений о минировании. Об этом сообщило городское управление образования, передает «Общественная служба новостей».
Региональное управление образования уточнило ТАСС, что образовательные учреждения проверяет полиция.
Неизвестные заявили о минировании всех школ еще двух городов Красноярского края, Железногорска и Минусинска. Их школьники также получили внеплановый выходной.
Как говорится на сайте мэрии Железногорска, полиция проверила информацию и не обнаружила угрозу. «Тем не менее, по рекомендации краевого управления сегодня занятия в школах отменены для проведения более тщательного обследования зданий», — пояснил замглавы ЗАТО Железногорска по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Дмитрий Герасимов.