Роспотребнадзор ответил на «дружескую» просьбу посла Италии о пармезане
В обязанности Роспотребнадзора «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров», заявили РБК в ведомстве, комментируя слова посла Италии в России о том, что Роспотребнадзор уже изучает вопрос об изъятии из черного списка пармезана.
В интервью Forbes Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в список продуктов, импорт которых в Россию был запрещен в ответ на введенные странами ЕС санкции.
«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос», — сказал Терраччано.
При этом посол Италии отметил, что исправление ошибки стало бы «хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения».