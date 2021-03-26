Роспотребнадзор ответил на «дружескую» просьбу посла Италии о пармезане

Посол Италии заявил, что исключение пармезана из черного списка стало бы «хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России»

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В обязанности Роспотребнадзора «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров», заявили РБК в ведомстве, комментируя слова посла Италии в России о том, что Роспотребнадзор уже изучает вопрос об изъятии из черного списка пармезана.

В интервью Forbes Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в список продуктов, импорт которых в Россию был запрещен в ответ на введенные странами ЕС санкции.

«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос», — сказал Терраччано.

При этом посол Италии отметил, что исправление ошибки стало бы «хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения».