В России с начала пандемии выявили 4,5 млн заболевших коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 9167 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 405, выздоровели 10 880 человек. Всего с начала пандемии насчитывается 4 млн 501 тыс. 859 зараженных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили:
- в Москве — 1813;
- в Санкт-Петербурге — 782;
- в Подмосковье — 559;
- в Нижегородской области — 326;
- в Ростовской области — 242;
- в Воронежской области — 209;
- в Самарской области — 192.
В оперативном штабе отметили, что из 9167 новых заражений в 12,8% случаев не было клинических проявлений болезни. За все время с начала пандемии в России зафиксировано 97 017 смертей от COVID-19, выздоровели 4 млн 120 тыс. 161 человек.