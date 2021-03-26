В России с начала пандемии выявили 4,5 млн заболевших коронавирусом

Уровень заболеваемости COVID в России второй день превышает 9 тыс. случаев в сутки. За последние сутки умерли больше 400 человек

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за сутки зафиксировано 9167 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 405, выздоровели 10 880 человек. Всего с начала пандемии насчитывается 4 млн 501 тыс. 859 зараженных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили:

в Москве — 1813;

в Санкт-Петербурге — 782;

в Подмосковье — 559;

в Нижегородской области — 326;

в Ростовской области — 242;

в Воронежской области — 209;

в Самарской области — 192.

В оперативном штабе отметили, что из 9167 новых заражений в 12,8% случаев не было клинических проявлений болезни. За все время с начала пандемии в России зафиксировано 97 017 смертей от COVID-19, выздоровели 4 млн 120 тыс. 161 человек.