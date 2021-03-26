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Пандемия коронавируса ,  
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В России с начала пандемии выявили 4,5 млн заболевших коронавирусом

Уровень заболеваемости COVID в России второй день превышает 9 тыс. случаев в сутки. За последние сутки умерли больше 400 человек
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за сутки зафиксировано 9167 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 405, выздоровели 10 880 человек. Всего с начала пандемии насчитывается 4 млн 501 тыс. 859 зараженных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили:

  • в Москве — 1813;
  • в Санкт-Петербурге — 782;
  • в Подмосковье — 559;
  • в Нижегородской области — 326;
  • в Ростовской области — 242;
  • в Воронежской области — 209;
  • в Самарской области — 192.

В оперативном штабе отметили, что из 9167 новых заражений в 12,8% случаев не было клинических проявлений болезни. За все время с начала пандемии в России зафиксировано 97 017 смертей от COVID-19, выздоровели 4 млн 120 тыс. 161 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта
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Накануне в России за сутки выявили 9221 случай коронавируса. Тогда же власти сообщили о смерти 393 человек.

25 марта премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора заявил, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизировалась. Россия, по его словам, прошла самый сложный период, «не останавливая полностью экономику и социальную жизнь». Премьер отметил, что окончательно распространение коронавируса прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

На том же заседании вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет массового распространения британского, южноафриканского, а также других зарубежных штаммов коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице коронавирусом стали чаще заражаться пожилые люди, но в то же время в целом ситуация остается «стабильной». Это, по его словам, можно объяснить продолжающейся вакцинацией и «высокой иммунизацией населения».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Максим Ярыгин
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