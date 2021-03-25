В Минздраве заявили о депрессии и тревоге у 99% переболевших COVID-19

Почти у всех пациентов, кто перенес коронавирусную инфекцию, встречаются различные неврологические нарушения, заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

У 99% пациентов, переболевших COVID-19, встречаются различные неврологические расстройства: от головной боли и нарушения чувствительности до депрессии. Об этом сообщила журналистам главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова.

«Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», — сказала Иванова (цитата по ТАСС). По ее словам, неврологические проявления как последствия коронавируса лишь накапливаются с каждым месяцем.

Кроме этих проблем, отметила Иванова, эксперты сегодня выделяют еще три группы возможных последствий COVID-19. Это кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке и сердце, нарушении ритма, а также мышечно-скелетные нарушения и проблемы питания и метаболизма.