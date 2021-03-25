Уровень заболеваемости COVID в России вернулся к 9 тыс. в сутки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за сутки выявили 9 221 случай коронавируса, умерли 393 человека, сообщили в оперативном штабе. Всего в России выявлено 4,49 млн случаев заболевания, умерли 96,6 тыс. человек.

Последние несколько суток уровень заболеваемости в России держался на уровне меньше 9 тыс. (8,4 тыс. — 23 марта, 8,8 тыс. — 24 марта). Несмотря на рост заболеваемости, показатели все еще остаются на уровне начала октября.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили:

в Москве — 1787;

Санкт-Петербург — 804;

Московская область — 540;

Нижегородская область — 331;

Ростовская область — 237;

Воронежская область — 211.

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