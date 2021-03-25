Пандемия коронавируса , 25 мар, 11:28
0
Уровень заболеваемости COVID в России вернулся к 9 тыс. в сутки
В России за сутки выявили 9 221 случай коронавируса, умерли 393 человека, сообщили в оперативном штабе. Всего в России выявлено 4,49 млн случаев заболевания, умерли 96,6 тыс. человек.
Последние несколько суток уровень заболеваемости в России держался на уровне меньше 9 тыс. (8,4 тыс. — 23 марта, 8,8 тыс. — 24 марта). Несмотря на рост заболеваемости, показатели все еще остаются на уровне начала октября.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили:
- в Москве — 1787;
- Санкт-Петербург — 804;
- Московская область — 540;
- Нижегородская область — 331;
- Ростовская область — 237;
- Воронежская область — 211.
Материал дополняется.