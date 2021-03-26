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Минфин внес проект о выдаче семейной ипотеки на стройку частного дома

Законопроект Минфина расширит действие семейной ипотеки на строительство частных домов: до этого она распространялась только на готовые дома. Максимальная сумма кредита составляет от 6 млн до 12 млн руб. в зависимости от региона
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, который позволяет семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Ранее они могли оформить ее только на уже готовые частные дома и квартиры в новостройках.

Речь идет о распространении на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) программы семейной ипотеки, в рамках которой кредиты выдаются под 6% годовых. Под программу подпадут ипотечные кредиты на покупку земельного участка под строительство жилого дома и на строительство частного дома на уже имеющемся участке, говорится в сообщении ведомства.

В случае принятия поправок Минфин рассчитывает на дополнительную выдачу около 20 тыс. кредитов на строительство частных домов на сумму около 79 млрд руб. с первоначальным взносом от 15%, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин предложил выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов
Финансы
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Семейная ипотека под 6% годовых распространяется на тех россиян, у кого с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился (или родится) второй, третий или последующие дети. Заемщик, его супруг (или супруга) и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны быть гражданами России.

Изначально программа распространялась на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах лимит по объему кредитов не должен был превышать 3 млн руб. Однако в июне 2020 года во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье. Теперь сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти ограничена 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб. По программе можно купить квартиру в новостройке или готовый частный дом. Жители Дальнего Востока также могут приобрести вторичное жилье в сельской местности.

По данным Минфина, за время действия программы по ней выдано 129,4 тыс. кредитов на 344,3 млрд руб.

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Счетная палата усомнилась в эффективности льготной сельской ипотеки
Бизнес
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
ИЖС льготная ипотека Минфин
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Счетная палата усомнилась в эффективности льготной сельской ипотеки
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