Минфин внес проект о выдаче семейной ипотеки на стройку частного дома

Законопроект Минфина расширит действие семейной ипотеки на строительство частных домов: до этого она распространялась только на готовые дома. Максимальная сумма кредита составляет от 6 млн до 12 млн руб. в зависимости от региона

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Минфин внес в правительство законопроект, который позволяет семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Ранее они могли оформить ее только на уже готовые частные дома и квартиры в новостройках.

Речь идет о распространении на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) программы семейной ипотеки, в рамках которой кредиты выдаются под 6% годовых. Под программу подпадут ипотечные кредиты на покупку земельного участка под строительство жилого дома и на строительство частного дома на уже имеющемся участке, говорится в сообщении ведомства.

В случае принятия поправок Минфин рассчитывает на дополнительную выдачу около 20 тыс. кредитов на строительство частных домов на сумму около 79 млрд руб. с первоначальным взносом от 15%, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Семейная ипотека под 6% годовых распространяется на тех россиян, у кого с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился (или родится) второй, третий или последующие дети. Заемщик, его супруг (или супруга) и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны быть гражданами России.