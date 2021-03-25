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Счетная палата усомнилась в эффективности льготной сельской ипотеки

Для сельских жителей 14 регионов льготная ипотека практически недоступна, пришла к выводу Счетная палата. Если сельчане там оформят такой кредит, то оставшиеся средства будут на уровне или даже меньше прожиточного минимума
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Механизм сельской льготной ипотеки в первый год своей работы оказался недостаточно эффективен. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, проанализировав влияние мероприятий по развитию жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на уровень развития сельских территорий. РБК ознакомился с отчетом.

Программа льготной сельской ипотеки была запущена в январе 2020 года как часть программы «Комплексное развитие сельских территорий». Льготный кредит сроком до 25 лет по ставке от 0,1 до 3% можно взять на строительство или покупку жилья в населенных пунктах, в которых живут не более 30 тыс. человек. Размер кредита не должен превышать 3 млн руб., исключение сделано для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и регионов Дальнего Востока, где размер займа может составлять до 5 млн руб. Сельскую ипотеку нельзя взять в Москве, Московской области и Петербурге.

Выдавать льготную сельскую ипотеку могут девять банков, но фактически в прошлом году в программе участвовали только шесть. Объем субсидий, предоставленных банкам на 1 декабря 2020 года, составил 641,8 млн руб., из них более 96% получил Россельхозбанк.

Как живут в селе

Программа была запущена для улучшения жилищных условий сельских жителей. По итогам 2019 года средний уровень обеспеченности жильем в сельской местности составлял 27,3 кв. м на человека, приводит Счетная палата данные ВИАПИ имени А.А. Никонова. В то же время в странах Европы этот показатель в среднем составляет 30–40 кв. м.

Из всей площади жилья в селах 3,3% изношены более чем на 70%, в городах этот показатель составляет лишь 1%. В селах только 36,3% частных домов и квартир обеспечены всеми видами благоустройства (вода, свет, газ и т.п.), в городах этот показатель составляет 80,1%.

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Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

На 1 декабря 2020 года льготной ипотекой воспользовались почти 38 тыс. семей, им было выдано ипотечных кредитов на 58,5 млрд руб., подсчитали аудиторы. При этом общий интерес к программе намного выше — общее количество заявок достигло почти 200 тыс., то есть одобрение получает только каждая пятая заявка. Основными причинами для отказа, по данным Счетной палаты, стали низкая платежеспособность заявителей и высокий показатель их долговой нагрузки.

Такая ипотека, по подсчетам аудиторов, практически недоступна для жителей 14 российских регионов. Аудиторы анализировали доходы только жителей, занятых в агропромышленном секторе. В девяти регионах — Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе, Тыве, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Алтай — оформление ипотеки сельскими жителями приведет к падению их доходов ниже прожиточного минимума. Еще в пяти регионах — Нижегородской, Новгородской и Оренбургской областях, Башкирии и Калмыкии — объем располагаемых доходов после внесения обязательных платежей будет сопоставим с величиной прожиточного минимума.

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Из-за низкой платежеспособности сельских жителей льготную ипотеку по программе зачастую брали горожане. В Счетной палате подсчитали, что к 1 октября 2020 года почти 46% воспользовавшихся кредитами были горожанами.

Чтобы исправить ситуацию, Минсельхоз внес изменения в правила программы, и с 2021 года заемщики обязаны регистрироваться по месту жительства в купленном доме или квартире в селе. Но поскольку закон не имеет обратной силы, для тех горожан, которые уже получили ипотеку по программе, условия останутся льготными. За весь срок выплат по кредитам государство компенсирует горожанам почти 13 млрд руб.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В пресс-службе Минсельхоза заявили РБК, что министерство позитивно оценивает итоги реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», в которую входит и программа льготной сельской ипотеки.

В 2020 году, по информации министерства, льготной сельской ипотекой воспользовались более 45 тыс. семей, которые купили или начали строительство около 2 млн кв. м жилья. В Минсельхозе называют эти темпы обновления жилого фонда на селе «беспрецедентными в современной истории России»: такая ипотека способствует не только удержанию людей на селе, но и притоку их из крупных городов. На вопросы о регионах, жители которых не могут, по мнению аудиторов, оформить льготную ипотеку, в Минсельхозе не ответили, лишь отметив, что планируют дальнейшую доработку механизмов программы для повышения ее эффективности.

Какие еще проблемы на селе выявила Счетная палата

В Счетной палате выявили нестыковки в обеспечении сельских территорий инженерной инфраструктурой, в том числе сетями газораспределения и водопроводами. В частности, регионы предоставляли отчетность о построенных объектах, которые на самом деле не были завершены. В 2018–2019 годах 17 регионов отчитались о вводе в эксплуатацию 65 объектов инженерной инфраструктуры, хотя они не были завершены и подключены к домам. На эти объекты только из федерального бюджета было затрачено 428,8 млн руб.

Показатели развития сельских территорий могут быть некорректными и из-за того, что недостаточно учитывают демографические факторы. Аудиторы Счетной палаты обратили внимание на то, что в некоторых регионах рост показателей обеспечения населения питьевой водой достигается, а в некоторых даже перевыполняется не из-за строительства сетей, а из-за сокращения численности населения. Например, в Амурской и Астраханской областях этот показатель был на 100% обеспечен естественной убылью или миграцией населения.

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Фото:Игорь Агеенко / РИА Новости

Чтобы удержать людей на сельских территориях, государство в каких-то случаях должно полностью субсидировать ипотечную ставку, считает председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский. «Такие примеры есть в мире, в Европе есть отрицательные ставки по ипотеке. Статистика Счетной палаты показывает, что кредит и под 3% — в некоторых случаях это много. А перевесить субсидирование на работодателей, особенно в АПК, невозможно», — говорит Котровский.

Менять условия выдачи сельской ипотеки сейчас не нужно, считает член комитета «Деловой России» по строительству Валерий Артемьев. «Нет смысла делать условия более либеральными, потому что спрос на программу в нынешнем виде огромен. Нужно сначала удовлетворить этот спрос, увеличив объемы финансирования», — уверен эксперт. В 2020 году на субсидирование ставок по сельской ипотеке, по информации Минсельхоза, были выделены 1,5 млрд руб., из них потрачены были 862 млн руб. В 2021-м на эти цели планируется потратить 5,3 млрд руб., деньги пойдут в том числе на обслуживание кредитов прошлого года.

Авторы
Надежда Федорова, Елена Сухорукова
ипотека недвижимость Счетная палата
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