Главу Twitter поймали на твите во время слушаний в конгрессе США

Глава Twitter Джек Дорси во время слушаний в конгрессе США, посвященным дезинформации в соцсетях и вопросу, ответственны ли они за беспорядки в США 6 января, запостил опрос. Законодатели это заметили

Джек Дорси (Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Гендиректор Twitter Джек Дорси во время слушаний в конгрессе США, посвященных дезинформации в соцсетях, опубликовал в Twitter опрос со знаком «?», в котором предлагалось ответить «Да» или «Нет».

Конгрессмены опрашивали Дорси, гендиректора Facebook Марка Цукерберга и главу Google и Alphabet Сундара Пичаи почти пять часов, пишет Reuters. Они в том числе попросили их ответить «да или нет» на вопрос, несут ли их платформы какую-либо ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, когда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Опрос, опубликованный Дорси, заметила представитель конгресса, демократ Кэтлин Райс. «Мистер Дорси, что побеждает — да или нет — в вашем опросе в Twitter?» — спросила она.

Дорси ответил ей, что «да» выигрывает. «Ваши навыки многозадачности впечатляют», — сказала Райс.