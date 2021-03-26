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Главу Twitter поймали на твите во время слушаний в конгрессе США

Глава Twitter Джек Дорси во время слушаний в конгрессе США, посвященным дезинформации в соцсетях и вопросу, ответственны ли они за беспорядки в США 6 января, запостил опрос. Законодатели это заметили
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Джек Дорси
Джек Дорси (Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Гендиректор Twitter Джек Дорси во время слушаний в конгрессе США, посвященных дезинформации в соцсетях, опубликовал в Twitter опрос со знаком «?», в котором предлагалось ответить «Да» или «Нет».

Конгрессмены опрашивали Дорси, гендиректора Facebook Марка Цукерберга и главу Google и Alphabet Сундара Пичаи почти пять часов, пишет Reuters. Они в том числе попросили их ответить «да или нет» на вопрос, несут ли их платформы какую-либо ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, когда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Опрос, опубликованный Дорси, заметила представитель конгресса, демократ Кэтлин Райс. «Мистер Дорси, что побеждает — да или нет — в вашем опросе в Twitter?» — спросила она.

Дорси ответил ей, что «да» выигрывает. «Ваши навыки многозадачности впечатляют», — сказала Райс.

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Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Во время слушаний Дорси помимо опроса также лайкнул твиты с критикой слушаний, в том числе вопрос, почему члены конгресса неверно произносят имя Пичаи, а также в ответе на чужой твит подтвердил, что был босиком во время слушаний (они проходили в формате видеоконференции). В день слушаний опрос Дорси набрал более 71 тыс. голосов, к 01:30 (08:30 мск) пятницы в нем приняли участие более 92 тыс. пользователей.

Беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января. В тот день конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, однако сторонники Трампа, проигравшего голосование выборщиков, штурмовали Капитолий и сорвали заседание. Во время беспорядков погибли пять человек. По факту беспорядков ФБР возбудила более 160 дел.

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До этих событий Трамп неоднократно отрицал, что проиграл выборы. Он обвинял демократов в мошенничестве и подтасовке результатов. В результате руководство крупных соцсетей пришло к выводу, что посты и видеообращения Трампа могут «разжигать насилие». В связи с этим Twitter навсегда заблокировал аккаунт бывшего президента, а Instagram, Facebook и YouTube временно заморозили его профили. 

Трамп опровергал свою причастность к беспорядкам. Во время самих протестов он, в частности, просил разбушевавшихся сторонников перейти к мирной акции и поддержать полицейских.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Twitter Джек Дорси Конгресс США
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