ФБР возбудило более 160 дел после беспорядков в Капитолии

Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 160 дел после штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно.

«За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга», — сказал он.

Представитель ФБР обратился к американцам с просьбой предоставить документальные свидетельства в виде фото и видеозаписей, сделанных в тот день, если таковые имеются. С их помощь ФБР сможет идентифицировать участников беспорядков, уточнил он.

Самих демонстрантов, которые ворвались в здание конгресса, Д'Антуоно призвал добровольно явиться для дачи показаний. «Я хочу подчеркнуть, что у ФБР долгая память и длинные руки. Даже если вы покинули округ Колумбия, агенты ФБР из наших региональных отделений уже стучатся в ваши двери, если выяснилось, что вы были участниками незаконных действий на Капитолийском холме», — отметил он.

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