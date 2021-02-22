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Google снимет введеный после штурма Капитолия запрет на политагитацию

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Google возобновит с 24 февраля разрешение на размещение политической рекламы, которое было временно остановлено после беспорядков 6 января в Капитолии. Об этом сообщил портал Axios.

Google ввел запрет на политическую рекламу 13 января после атаки 6 января сторонников бывшего президента США Дональда Трампа на здание Капитолия, где конгресс должен был окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил действующих глава государства Джо Байдена.

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В результате столкновений протестующих с полицией погибли пять человек. Ранее Трамп призвал своих сторонников к мирному маршу. Однако многие, в том числе руководители крупнейших интернет-компаний США восприняли это заявление как провокацию к насилию.

После событий 6 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в социальной сети. Принадлежащий Google YouTube заморозил аккаунт Трампа на видеохостинге на одну неделю.

Почти полной блокировке подверглась соцсеть Parler. Из-за отсутствия модерации Apple и Google удалили ее из своих магазинов приложений, а Amazon отключил от своего облачного хостинга. В Google сообщили, что нашли в соцсети около 100 примеров постов, «поощряющих и разжигающих насилие». Сама Parler обвинила Amazon в незаконном ограничении конкуренции и подала на компанию в суд.

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