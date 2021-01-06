Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам

Президент призывает своих сторонников не вступать в конфронтацию с полицией. Сторонники Трампа частично захватили здание конгресса и прорвались в зал заседаний Сената

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к своим сторонникам, начавшим протесты в Вашингтоне и ворвавшимся в здание конгресса. Он призвал их к мирному протесту.

«Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и силы правопорядка. Они работают на благо нашей страны. Пусть протест останется мирным [Stay peaceful]», — написал он.

Сторонники Трампа уже прорвались в зал заседаний Сената, несмотря на попытки заблокировать вход. Вице-президента Майка Пенса эвакуировали из здания, полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, но они продолжают осаждать Капитолий.

По данным CNN, по меньшей мере одна женщина из числа протестующих получила огнестрельное ранение. Ее вынесли из здания конгресса на носилках. Член Палаты представителей Кевин Маккарти, заявил, что слышал, как полиция сообщила, что на Капитолии началась стрельба. Он не уточнил, прозвучали ли выстрелы внутри здания конгресса или снаружи, передает NBC.