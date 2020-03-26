Первая частная клиника в России объявила о приеме пациентов с COVID-19

Больницу на 650 коек для заболевших новым коронавирусом решила предоставить сеть «Медси». Прием пациентов в клинику, расположенную в Подмосковье, начнется в ближайшие дни

Фото: «Медси»

Сеть частных медицинских клиник «Медси» приняла решение перепрофилировать свой флагманский многопрофильный стационар в инфекционную больницу для оказания помощи пациентам, которые заразились коронавирусом нового типа, и больным с пневмонией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Медси».

Речь идет о больнице, расположенной в Отрадном, на Пятницком шоссе в Подмосковье. Прием пациентов, как указали в сети, начнется в ближайшие дни и будет проходить постепенно. «Мощности больницы — 650 коек, на первоначальном этапе будет задействована часть из них», — отметили в «Медси».

Там рассказали, что больница была дооснащена всем необходимым оборудованием, лекарствами и расходными материалами в рекордно короткие сроки.