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Первая частная клиника в России объявила о приеме пациентов с COVID-19

Больницу на 650 коек для заболевших новым коронавирусом решила предоставить сеть «Медси». Прием пациентов в клинику, расположенную в Подмосковье, начнется в ближайшие дни
Фото: «Медси»

Сеть частных медицинских клиник «Медси» приняла решение перепрофилировать свой флагманский многопрофильный стационар в инфекционную больницу для оказания помощи пациентам, которые заразились коронавирусом нового типа, и больным с пневмонией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Медси».

Речь идет о больнице, расположенной в Отрадном, на Пятницком шоссе в Подмосковье. Прием пациентов, как указали в сети, начнется в ближайшие дни и будет проходить постепенно. «Мощности больницы — 650 коек, на первоначальном этапе будет задействована часть из них», — отметили в «Медси».

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Там рассказали, что больница была дооснащена всем необходимым оборудованием, лекарствами и расходными материалами в рекордно короткие сроки.

Фото: «Медси»

«В «Медси» круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу, врачи внимательно следят за опытом китайских и европейских коллег как в части лечения, так и организации противоэпидемических мер», — сообщили в пресс-службе.

Президент группы компаний «Медси» Елена Брусилова заявила, что медицинский персонал больницы насчитывает 400 человек. Они, по ее словам, прошли дополнительное обучение по протоколам лечения коронавирусной инфекции.

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Брусилова отметила, что сейчас в больнице есть 40 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Реанимационное отделение больницы рассчитано на 30 коек и имеет самое современное оборудование и штат высокопрофессиональных реаниматологов», — добавила она.

Фото: «Медси»

Как рассказала президент «Медси», все пациенты, которые проходили лечение и реабилитацию в больнице в Отрадном, были переведены в другие стационары сети, где продолжают свое лечение.

В «Медси» указали на то, что она стала первой среди частных клиник, кто перепрофилировал свой стационар в инфекционную больницу. Пока приемом заболевших занимаются государственные медучреждения.

Авторы: Ирина Парфентьева, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, «Медси», новости РБК
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