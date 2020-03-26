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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В инфекционной больнице в Коммунарке находятся 397 пациентов, из них 121 человек заражен коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

По данным графика, который приводит Проценко, за прошедшие сутки из больницы выписали восемь человек. За это же время в медучреждение поступили 25 новых пациентов.

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Как сообщает главврач, с 1 марта в больнице побывал 781 человек с подозрением на коронавирус, из них диагноз подтвердился у 127 человек.

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Накануне в медучреждение поступили 23 человека, а покинули — 54.

В России, по последним данным, зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, в том числе 410 заболевших в Москве, 41 — в Московской области и 21 — в Санкт-Петербурге.

Теги: коронавирус, Коммунарка, больница
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