Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
В инфекционной больнице в Коммунарке находятся 397 пациентов, из них 121 человек заражен коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
По данным графика, который приводит Проценко, за прошедшие сутки из больницы выписали восемь человек. За это же время в медучреждение поступили 25 новых пациентов.
Как сообщает главврач, с 1 марта в больнице побывал 781 человек с подозрением на коронавирус, из них диагноз подтвердился у 127 человек.