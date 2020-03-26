Согласно распоряжению правительства, в Россию на время действий ограничений для иностранцев из-за коронавируса смогут попасть граждане других стран, если они являются близкими родственниками россиян

Фото: Сергей Михайличенко / Global Look Press

Правительство внесло поправки в свое распоряжение о временном запрете на въезд в Россию иностранцам, введенном в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, ограничения не распространяются на граждан других стран, если члены их семьи (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные) являются гражданами России. Для этого им нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность, визу и копию документа, подтверждающего степень родства.

Попасть в Россию на время закрытия границ также смогут лица, у которых есть «дипломатические, служебные либо обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а также обыкновенные частные визы, выданные по решению МИДа России», и некоторые категории граждан государств, с которыми у России действуют международные договоры о безвизовых поездках.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

16 марта правительство выпустило распоряжение о временном ограничении на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства в связи с пандемией коронавируса с 18 марта по 1 мая. Исключения сделали для дипломатов, людей с видом на жительство, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.