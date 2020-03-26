Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России

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Правительство России внесло в Госдуму проект закона, в случае принятия которого будут значительно расширены полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с законопроектом, размещенном в базе документов Госдумы, правительство предлагается наделить правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории всей страны либо ее части.

Одновременно с этим правительство может получить право устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».

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