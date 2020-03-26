Кремль счел неуместными рассуждения о введении режима ЧС

В России ситуация гораздо лучше, чем во многих государствах, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом, сказал Песков. За последние сутки в стране выявили 182 новых случая заражения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что глава государства Владимир Путин во время обращения к нации ничего не сказал о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне коронавируса, назвал рассуждения на эту тему неуместными, передает корреспондент РБК.

«Ну, в данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Хочу напомнить, что у нас де-факто эпидемии нет. Де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», — сказал он.

Как отметил Песков, этого удалось добиться благодаря тем мерам, которые заранее начало предпринимать правительство.

Говоря о следующей неделе, которую Путин объявил нерабочей, Песков сказал, что такое решение было принято главой государства из «соображений дальнейшего воспрепятствования проникновению вируса». 25 марта Владимир Путин объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей из-за коронавируса. При этом глава государства заверил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, продуктовые магазины, медицинские учреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу.