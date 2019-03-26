Арашуков назвал дело против себя сфабрикованным за 65 млн руб.

По словам отстраненного сенатора Арашукова, дело против него — «чисто заказное». Он утверждает, что людям, которые дали против него показания, заплатили десятки миллионов

Рауф Арашуков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Временно отстраненный сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в причастности к заказным убийствам, давлении на свидетеля и создании преступного сообщества, заявил, что за показания против него заплатили 65 млн руб., передает «РИА Новости». Суд во вторник продлил арест Арашукову до 30 июня.

Выступая в суде, сенатор охарактеризовал уголовное дело против себя как «чисто заказное». Арашуков заявил, что ему известны заказчики, которые платили «этим киллерам» за показания. «Я знаю, что одному 30 млн руб. дали, другому 35 млн руб. дали. Я даже знаю, кто дал, как договаривался, у меня все есть. У меня есть доказательства, кто устроил заговор против меня и моей семьи», — сказал арестант.

Арашуков сообщил, что, когда шел на работу в Совфед два с половиной года назад, во все органы, включая ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и МВД, подавались запросы о том, причастен ли он к преступлениям. «В администрацию президента бумага пришла, что у меня ничего нет. Вдруг через два с половиной года сенатор становится убийцей», — добавил он.

Следствие считает Арашукова причастным к двум заказным убийствам — замглавы движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Источники РБК сообщали, что арестованный за убийство Жукова Расул Аджиев заявил на допросе, что преступление было заказано Арашуковым. На сенатора также указали два человека, которых считают причастными к убийству Шебзухова. Они утверждали, что Арашуков выделил 500 тыс. руб. на то, чтобы «запугать и убить» Шебзухова», и 1 млн — на убийство Жукова.