Следствие решило направить Рауфа Арашукова на психиатрическую экспертизу

Следствие планирует проверить на вменяемость временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, сообщает «РИА Новости».

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в Басманном суде. Сегодня суд решает вопрос о продлении ареста Арашукову.

Арашукова задержали 30 января, это произошло во время заседания Совфеда. В тот же день сенатор был арестован, его обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 3, ст. 210 УК), причастности к организации убийства (ч. 2, ст. 105 УК) и давлении на свидетеля (ч. 4, ст. 309 УК).