СК раскрыл детали дела вологодского замгубернатора о взятке на ₽100 млн
Против заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона при президенте и правительстве России Кирилла Бочарова возбуждено уголовное дело из-за требования взятки в размере 100 млн руб., сообщил Следственный комитет (СК).
Алексеев и Бочаров проходят по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание, которое она предусматривает, — 15 лет лишения свободы.
«По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн руб. от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством», — сообщили в СК.
«Коммерсантъ» уточнял, что речь идет о компании «Березник».
Из-за требования чиновников компания обратилась в правоохранительные органы. Бочарова и Алексеева задержали с поличным при получении части взятки.
Оба фигуранта арестованы до 24 апреля.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что задержание Алексеева не было связано с его работой в области. «К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве», — указывал глава Вологодчины.
Источники РБК говорили, что показания на Алексеева дал один из фигурантов дела бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, которого обвиняют во взяточничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
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