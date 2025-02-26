СК раскрыл детали дела вологодского замгубернатора о взятке на ₽100 млн

Алексеев и еще один фигурант требовали у лесопромышленной компании 100 млн руб. за восстановление для этой организации аренды лесного участка. Их задержали с поличным после обращения представителя компании

Глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров (Фото: Алиса Иванец / ТАСС)

Против заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона при президенте и правительстве России Кирилла Бочарова возбуждено уголовное дело из-за требования взятки в размере 100 млн руб., сообщил Следственный комитет (СК).

Алексеев и Бочаров проходят по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание, которое она предусматривает, — 15 лет лишения свободы.

«По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн руб. от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством», — сообщили в СК.

«Коммерсантъ» уточнял, что речь идет о компании «Березник».

Из-за требования чиновников компания обратилась в правоохранительные органы. Бочарова и Алексеева задержали с поличным при получении части взятки.

Оба фигуранта арестованы до 24 апреля.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что задержание Алексеева не было связано с его работой в области. «К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве», — указывал глава Вологодчины.

Источники РБК говорили, что показания на Алексеева дал один из фигурантов дела бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, которого обвиняют во взяточничестве и отмывании денег в особо крупном размере.