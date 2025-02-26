 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК раскрыл детали дела вологодского замгубернатора о взятке на ₽100 млн

Алексеев и еще один фигурант требовали у лесопромышленной компании 100 млн руб. за восстановление для этой организации аренды лесного участка. Их задержали с поличным после обращения представителя компании
Глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров
Глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров (Фото: Алиса Иванец / ТАСС)

Против заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона при президенте и правительстве России Кирилла Бочарова возбуждено уголовное дело из-за требования взятки в размере 100 млн руб., сообщил Следственный комитет (СК).

Алексеев и Бочаров проходят по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание, которое она предусматривает, — 15 лет лишения свободы.

«По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн руб. от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством», — сообщили в СК.

«Коммерсантъ» уточнял, что речь идет о компании «Березник».

Из-за требования чиновников компания обратилась в правоохранительные органы. Бочарова и Алексеева задержали с поличным при получении части взятки.

Оба фигуранта арестованы до 24 апреля.

В зоне спецоперации погиб осужденный за взятку чиновник
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что задержание Алексеева не было связано с его работой в области. «К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве», — указывал глава Вологодчины.

Источники РБК говорили, что показания на Алексеева дал один из фигурантов дела бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, которого обвиняют во взяточничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Вологодская область Следственный комитет взятка
Материалы по теме
Суд арестовал главу представительства Вологодской области за взятку
Общество
Вологодского вице-губернатора задержали за взятку в ₽100 млн
Политика
Глава Вологодской области отверг связь задержанного чиновника с лесами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Умерла актриса Мишель ТрахтенбергОбщество, 21:13
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартовСпорт, 21:10
Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУПолитика, 20:54
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит ЕвропаПолитика, 20:52
Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с СШАПолитика, 20:44
РБК представит десятый рейтинг букмекеровСпорт, 20:41
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 20:33
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Криптобиржа Bybit объявила «войну» северокорейским хакерам. Каков ее планКрипто, 20:13
Как Джорджеску стал фигурантом дела о попытке переворота в РумынииПолитика, 20:12
В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с ТрампомПолитика, 20:06
ТАСС узнал, что прокуратура просит ужесточить Попову меру пресеченияОбщество, 20:02
«Т-Инвестиции» заметили изменения в поведении инвесторов перед выходнымиИнвестиции, 20:00
Жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии по делу о госизменеПолитика, 19:59
МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организацииСпорт, 19:59