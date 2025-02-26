Вологодского вице-губернатора задержали за взятку в ₽100 млн

Следователи считают, что замгубернатора Вологодской области и глава представительства региона в Москве требовали деньги от лесопромышленников за продление договора аренды участков под вырубку леса

Денис Алексеев (Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы)

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о вымогательстве 100 млн руб., сообщает «Коммерсантъ». Вместе с ним задержан глава представительства региона в столице Кирилл Бочаров, сообщил позднее «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие считает, что чиновники требовали деньги от руководства лесопромышленного предприятия «Березник» за продление договора об аренде участков под вырубку леса в Вологодской области и за «общее покровительство» компании, пишет газета.



Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов позднее сообщил, что задержание не связано с работой Алексеева в регионе. «К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве», — написал он в телеграм-канале. Филимонов выразил уверенность, что «правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации».

По данным «Коммерсанта», Алексеев и Бочаров были задержаны с поличным в офисе представительства в Староконюшенном переулке, когда им передавали 30 млн руб. До этого они успели получить еще 20 млн руб., но встреча проходила под контролем правоохранительных органов, куда обратились лесопромышленники.

Чиновникам вменили получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Алексеев на первых допросах не стал давать показания и пообещал высказать свою позицию позже.

РБК направил запрос в управление СК России, ФСБ России, в правительство Вологодской области. В региональном управлении ФСБ от комментариев отказались.

Денису Алексееву 44 года, он стал вице-губернатором Вологодской области в феврале 2024-го. На эту должность его назначил Филимонов, который руководит областью с осени 2023 года.

Филимонов запомнился рядом громких инициатив, например, ограничил розничную продажу алкоголя и призвал региональные клиники отказаться от лицензии на аборты. На свою инаугурацию он вышел под песню «Небо славян» группы «Алиса», а позже показал видео из приемной, в которой висят картины с Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным, портреты генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берии и основателя ВЧК Феликса Дзержинского. Летом 2024-го на одном из совещаний правительства региона Филимонов раскритиковал подчиненных за плохое знание английского. В ноябре он вызвал «на татами, ковер или ринг» оппонента, который распространяет в отношении него «заказные сплетни», не назвав фамилии.

До назначения в Вологодскую область Алексеев был заместителем руководителя московских департаментов природопользования и охраны окружающей среды и капитального ремонта, возглавлял департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу. В 2014–2017 годах работал в администрации Одинцовского района Подмосковья, был депутатом этого района.