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Задержание зама Филимонова оказалось связано с делом экс-мэра Вологды

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Эксклюзивы РБК
Силовики возбудили дело о взятке в отношении вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, расследуя дело экс-мэра Вологды Евгения Шулепова. Шулепов был арестован в мае 2024 года
Денис Алексеев
Денис Алексеев (Фото: Правительство Вологодской области)

Сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ вышли на расследование эпизодов преступной деятельности вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, расследуя уголовное дело в отношении экс-мэра Вологды Евгения Шулепова, об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Собеседник РБК сообщил, что показания на Алексеева дал один из фигурантов дела бывшего главы города. В интересах следствия он отказался назвать его фамилию.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Шулепов был заключен под стражу и помещен в изолятор временного содержания в мае прошлого года. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых «взятка» и «отмывание денег в особо крупном размере», сообщала в прошлом году пресс-служба судов области.

В материалах дела говорится о получении Шелеповым взятки в декабре 2015 года «за действия, входящие в его служебные полномочия и которым он в силу должностного положения мог способствовать», сообщил источник.

По версии следствия, он оказывал общее покровительство компании ООО «ВологдаГражданСтрой» — выдавал разрешения на строительство, продлевал сроки действия этих разрешений, способствовал беспрепятственному вводу в эксплуатацию построенных объектов и получению разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных организацией.

Мэром Вологды Шулепов был с 2008 по 2016 год, после чего был избран в Госдуму. В 2021 году стал депутатом регионального законодательного собрания. В понедельник, 24 февраля, он направил в региональный парламент заявление о сложении полномочий депутата. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента. Его полномочия были досрочно прекращены на состоявшемся 26 февраля заседании.

Силовики задержали в среду, 26 февраля, вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в столице Кирилла Бочарова по делу о вымогательстве 100 млн руб. Их задержали с поличным в офисе представительства в Староконюшенном переулке, когда им передавали 30 млн руб. До этого они успели получить еще 20 млн руб., но встреча проходила под контролем правоохранительных органов, куда обратились лесопромышленники.

По версии следствия, чиновники требовали деньги у руководства лесопромышленного предприятия «Березник» за продление договора об аренде участков под вырубку леса в Вологодской области и за «общее покровительство» компании.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что задержание не связано с работой Алексеева в регионе.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
взятка Вологодская область задержание уголовное дело Вологда Следственный комитет ФСБ
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