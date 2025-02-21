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Военная операция на Украине ,  
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В зоне спецоперации погиб осужденный за взятку чиновник

В зоне спецоперации погиб осужденный за взятку муниципальный чиновник Уткин
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Бывший заместитель главы Тугулымского городского округа Свердловской области по жизнеобеспечению Сергей Уткин, осужденный ранее за получение взятки в особо крупном размере, погиб в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Кроме того, эту информацию подтвердил изданию бывший глава округа Николай Черепанов.

«Да, Сергей Леонидович погиб. Его уже похоронили. На прощании было много людей, его многие знали. Вспоминали только хорошее, потому что он был хорошим человеком», — рассказал Черепанов.

Другой собеседник агентства рассказал, что бывший чиновник в конце 2024 года ушел добровольцем и был распределен штурмовиком в отряд «Шторм V». Вскоре при выполнении боевого задания он погиб.

«Хотел искупить вину, вернуть себе честное имя», — объяснил собеседник агентства.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В июне 2020 года Тугулымский районный суд арестовал Сергея Уткина за получение взятки в особо крупном размере во время строительства детского сада. По версии следствия, в декабре 2014 года между управлением образования Тугулымского округа и строительной компанией был заключен контракт на строительство детского сада в поселке Юшала.

Уткин предложил генеральному директору компании передать ему 1,4 млн. За эти деньги он обещал оказать содействие в принятии строительных работ, в том числе невыполненных. Суд приговорил Уткина к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом свыше 4,2 млн руб. Чиновника также лишили права занимать должности представителя власти и должности с выполнением организационно-распорядительных функций на пять лет.

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Теги
Украина Военная операция на Украине чиновник Свердловская область взятка
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