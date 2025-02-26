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Суд арестовал вологодского вице-губернатора Алексеева

Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Алексеева заключили под стражу до 24 апреля.

По данным агентства, он просил суд избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и заявил, что не собирается препятствовать следствию. Обвиняемый также добавил, что он регулярно помогает участникам спецоперации на Украине, а на его иждивении находятся дети, члены семьи и несколько инвалидов.

По делу о взятке Басманный суд также арестовал руководителя вологодского представительства в Москве Кирилла Бочарова.

Суд арестовал главу представительства Вологодской области за взятку
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Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве вице-губернатора и главу вологодского представительства 25 февраля. СК сообщил, что им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах вымогали взятку в размере 100 млн руб. у представителя коммерческой организации, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов.

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Теги
Вологодская область арест Басманный суд
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