Россия передала Белоруссии новую вакцину «Вектора» от коронавируса

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Россия передала Белоруссии образцы второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», а также тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, передает «РИА Новости».

«Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы передала новую вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь», — сказала Попова.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что Минску передали несколько сотен доз вакцины и 1,5 тыс. тестов.

19 января Роспотребнадзор сообщил о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». К такому выводу эксперты пришли после первых двух фаз клинических испытаний. Препарат разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Он стал второй зарегистрированной в России вакциной против COVID-19.