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Пандемия коронавируса ,  
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Россия передала Белоруссии новую вакцину «Вектора» от коронавируса

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Россия передала Белоруссии образцы второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», а также тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, передает «РИА Новости».

«Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы передала новую вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь», — сказала Попова.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что Минску передали несколько сотен доз вакцины и 1,5 тыс. тестов.

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19 января Роспотребнадзор сообщил о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». К такому выводу эксперты пришли после первых двух фаз клинических испытаний. Препарат разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Он стал второй зарегистрированной в России вакциной против COVID-19.

Первой зарегистрированной в России вакциной стал «Спутник V», который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Его использование уже одобрили в 18 странах.

В октябре в Белоруссии прошли испытания вакцины «Спутник V». Прививку получили 100 добровольцев. 21 декабря страна зарегистрировала «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций назвал тогда Белоруссию первой страной, которая приняла участие в зарубежных клинических исследованиях препарата. Позднее белорусский Минздрав объявил о начале вакцинации. Прививать начали в первую очередь медработников, педагогов, а также тех, кому в силу своей профессии приходится много контактировать с людьми.

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