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Экс-сотрудников ФСБ осудили на 9 и 12 лет за вымогательство биткоинов

Суд приговорил двух бывших следователей ФСБ к девяти и 12 годам колонии строгого режима. По информации СМИ, они вымогали у сына экс-главы «Известий» Эраста Галумова крупную взятку в биткоинах
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова и экс-главу следственного отдела Сергея Белоусова к 12 и девяти годам колонии строгого режима соответственно за вымогательство взятки у сына бывшего главы государственного издательства «Известия» Эраста Галумова, осужденного за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Осужденных лишили званий майора и капитана юстиции, передает «РИА Новости». Обвинение требовало для них 13 и 10 лет соответственно.

Колбова и Белоусова задержали весной 2019 года. Против них завели уголовное дело по п. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Бывшие следователи вымогали у сына Галумова 65 млн руб. в биткоинах, угрожая, что в деле его отца могут появиться новые эпизоды, сообщали «Коммерсантъ» и «Московский комсомолец». По информации «Коммерсанта», злоумышленники успели получить 3 млн руб.

Для экс-сотрудников ФСБ запросили 13 и 10 лет за вымогательство
Общество
Эраст Галумов

Галумов-старший руководил ИД «Известия» с 2001 по 2013 год. После ухода Галумова Управделами президента, которому были подчинены «Известия», подало к нему серию исков. Один из них почти на 10 млн руб. был связан со сдачей помещений издательства в аренду, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, в 2010 году Галумов сдал компании «Фолиант» два помещения за 470 тыс. и 290 тыс. руб. в месяц. Затем, по данным газеты, Галумов якобы заключил договор с другой компанией на реконструкцию этих помещений, а на площадях в итоге открыли заведения общепита, в то время как они должны были использоваться только для хранения товаров. Гендиректор приостановил взимание платы с «Фолианта», который исправно получал деньги от субарендатора — NAM Property Management.

В феврале 2018 года бывшего гендиректора арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре 2020 года суд приговорил Галумова к шести годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб.

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Авторы
Елизавета Ламова, Виктория Полякова
вымогательство ФСБ биткоины «Известия»
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