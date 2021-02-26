Экс-сотрудников ФСБ осудили на 9 и 12 лет за вымогательство биткоинов

Суд приговорил двух бывших следователей ФСБ к девяти и 12 годам колонии строгого режима. По информации СМИ, они вымогали у сына экс-главы «Известий» Эраста Галумова крупную взятку в биткоинах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова и экс-главу следственного отдела Сергея Белоусова к 12 и девяти годам колонии строгого режима соответственно за вымогательство взятки у сына бывшего главы государственного издательства «Известия» Эраста Галумова, осужденного за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Осужденных лишили званий майора и капитана юстиции, передает «РИА Новости». Обвинение требовало для них 13 и 10 лет соответственно.

Колбова и Белоусова задержали весной 2019 года. Против них завели уголовное дело по п. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Бывшие следователи вымогали у сына Галумова 65 млн руб. в биткоинах, угрожая, что в деле его отца могут появиться новые эпизоды, сообщали «Коммерсантъ» и «Московский комсомолец». По информации «Коммерсанта», злоумышленники успели получить 3 млн руб.

Галумов-старший руководил ИД «Известия» с 2001 по 2013 год. После ухода Галумова Управделами президента, которому были подчинены «Известия», подало к нему серию исков. Один из них почти на 10 млн руб. был связан со сдачей помещений издательства в аренду, сообщил «Коммерсантъ».