Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 75,76 (-0,25) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 89,93 (-0,33) Инвестиции, 13:50
Суд в Москве дал 6 лет колонии экс-главе издательства «Известия» Галумову Общество, 20:55 ФСИН сообщила о попытке нападения при обыске в «Матросской тишине» Общество, 20:55 Правительство поддержало законопроект о штрафах для иноагентов- физлиц Политика, 20:45 Штаб Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в администрации Политика, 20:44 Бывшего главного криминалиста МВД осудили на восемь лет за мошенничество Общество, 20:29 В украинском Минздраве указали на специфику летальности коронавируса Общество, 20:27 Нападающий «Спартака» перенес операцию и не сыграет до зимней паузы Спорт, 20:27 Исландия предложила визы работающим на удаленке с зарплатой выше $7 тыс. Общество, 20:13 Владелец отелей Azimut купил сеть санаториев РЖД по минимальной цене Бизнес, 19:56 General Motors отправит в ремонт 6 млн машин из-за опасных подушек Авто, 19:30 Нове-Место примет этап Кубка мира по биатлону вместо Пекина Спорт, 19:26 «Химки» обыграли «Уфу» в завершающем первый круг матче чемпионата Спорт, 19:24 Курс Ethereum поднялся выше $600 впервые с мая 2018 года Крипто, 19:14 Кандидат в преемники Чубайса, налог на зарплаты. Главные новости РБК Общество, 19:13
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Общество ,  
0 

Суд в Москве дал 6 лет колонии экс-главе издательства «Известия» Галумову

Эраст Галумов
Эраст Галумов (Фото: пресс-служба Гагаринского суда Москвы)

Гагаринский районный суд столицы приговорил экс-главу государственного издательства «Известия» Эраста Галумова к шести годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн руб.», — уточняется в сообщении.

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Галумов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Он руководил «Известиями» с 2001-го по 2013 год. После ухода Галумова управделами президента, которому были подчинены «Известия», подало к нему серию исков. Бывшего гендиректора задержали по подозрению в мошенничестве в 2018 году. «Коммерсантъ» писал, что ущерб от действий Галумова может достигать десятков миллионов рублей.

Весной 2019-го суд арестовал двух бывших следователей ФСБ, которые работали с делом Галумова. По данным СМИ, они вымогали у сына подозреваемого 65 млн руб., угрожая, что в противном случае в деле его отца могут появиться новые эпизоды. Были арестованы экс-следователь Алексей Колбов и его бывший начальник Сергей Белоусов, Колбов, по информации СМИ, при задержании оказал сопротивление спецназу ФСБ.

суд приговор «Известия» мошенничество новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
Экс-глава издательства «Известия» арестован по подозрению в мошенничестве
Общество
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Общество
СМИ узнали детали ареста экс-главы издательства «Известия»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter