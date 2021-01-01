Суд в Москве дал 6 лет колонии экс-главе издательства «Известия» Галумову

Эраст Галумов (Фото: пресс-служба Гагаринского суда Москвы)

Гагаринский районный суд столицы приговорил экс-главу государственного издательства «Известия» Эраста Галумова к шести годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн руб.», — уточняется в сообщении.

Галумов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Он руководил «Известиями» с 2001-го по 2013 год. После ухода Галумова управделами президента, которому были подчинены «Известия», подало к нему серию исков. Бывшего гендиректора задержали по подозрению в мошенничестве в 2018 году. «Коммерсантъ» писал, что ущерб от действий Галумова может достигать десятков миллионов рублей.