Экс-глава издательства «Известия» арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По словам Красновой, Галумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет в СИЗО до 14 марта.

ТАСС уточняет, что заседание проходило в закрытом режиме, поэтому материалы дела не разглашаются.

«Московский комсомолец» сообщил об аресте Галумова 15 февраля. При этом издание утверждало, что его подчиненные ничего не знали об этом и считали, что начальник находится в командировке в Сочи.

Галумов — политолог и экономист, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика» и международного журнала на русском и китайском языках «Москва-Пекин». Работал в издательстве «Известия» с 2001 по 2013 год.