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Для экс-сотрудников ФСБ запросили 13 и 10 лет за вымогательство

Подозреваемые работали с делом экс-главы издательства «Известия» Эраста Галумова. По версии обвинения, бывшие следователи вымогали у его сына крупную взятку в биткоинах
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Обвинение попросило приговорить экс-следователя ФСБ Алексея Колобова к 13 годам колонии, а экс-главу следственного отдела, где работал Колобов, Сергея Белоусова — к десяти годам. Их обвиняют в вымогательстве особо крупной взятки у сына бывшего главы государственного издательства «Известия» Эраста Галумова, осужденного за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

«Гособвинение попросило приговорить Андрея Колобова к 13 годам колонии с лишением звания «капитан юстиции», Сергея Белоусова — к десяти годам колонии с лишением звания «майор юстиции», — уточнила она.

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Эраст Галумов

Жирнова отметила, что суд должен решить, в какой колонии — общего или строгого режима — будут отбывать наказание бывшие сотрудники ФСБ.

Как передает ТАСС, пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда объявила, что прокурор не запросил наказание в виде штрафа, так как, по его мнению, выплата ляжет на семьи подсудимых.

Колобова и Белоусова задержали весной 2019 года. Против них возбудили дело по п. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). По информации СМИ, Колобов при задержании пытался оказать сопротивление спецназу ФСБ.

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Как писали «Коммерсантъ» и «МК», экс-следователи вымогали у сына Галумова 65 млн руб. в биткоинах, угрожая, что в деле его отца могут появиться новые эпизоды. По информации «Коммерсанта», злоумышленники успели получить 3 млн руб.

Галумова-старшего арестовали в феврале 2018 года по подозрению в особо крупном мошенничестве. Осенью 2020-го его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу 1 млн руб.

Галумов руководил «Известиями» с 2001 по 2013 год. После ухода Галумова управделами президента, которому были подчинены «Известия», подало против него серию исков. «Коммерсантъ» писал, что ущерб от действий Галумова может достигать десятков миллионов рублей.

Авторы
Анна Громова, Евгения Лебедева
взятка суд ФСБ новости
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