Для экс-сотрудников ФСБ запросили 13 и 10 лет за вымогательство

Подозреваемые работали с делом экс-главы издательства «Известия» Эраста Галумова. По версии обвинения, бывшие следователи вымогали у его сына крупную взятку в биткоинах

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Обвинение попросило приговорить экс-следователя ФСБ Алексея Колобова к 13 годам колонии, а экс-главу следственного отдела, где работал Колобов, Сергея Белоусова — к десяти годам. Их обвиняют в вымогательстве особо крупной взятки у сына бывшего главы государственного издательства «Известия» Эраста Галумова, осужденного за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

«Гособвинение попросило приговорить Андрея Колобова к 13 годам колонии с лишением звания «капитан юстиции», Сергея Белоусова — к десяти годам колонии с лишением звания «майор юстиции», — уточнила она.

Жирнова отметила, что суд должен решить, в какой колонии — общего или строгого режима — будут отбывать наказание бывшие сотрудники ФСБ.

Как передает ТАСС, пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда объявила, что прокурор не запросил наказание в виде штрафа, так как, по его мнению, выплата ляжет на семьи подсудимых.