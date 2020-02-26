Собянин ответил на просьбу посольства прекратить проверки китайцев

Столичные власти обосновали проверки граждан КНР в московском транспорте борьбой с распространением коронавируса. Сергей Собянин призвал китайского посла повлиять на соотечественников, нарушающих режим изоляции

Сергей Собянин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая столичными властями заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса. Копия документа есть в распоряжении РБК.

В письме говорится, что городские власти принимают меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

«Граждане любых стран, включая КНР, на недискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания», — говорится в письме.

Правоохранительные органы обязаны контролировать соблюдение этого режима всеми, кто получил постановления об изоляции, продолжил Собянин.