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Собянин ответил на просьбу посольства прекратить проверки китайцев

Столичные власти обосновали проверки граждан КНР в московском транспорте борьбой с распространением коронавируса. Сергей Собянин призвал китайского посла повлиять на соотечественников, нарушающих режим изоляции
Сергей Собянин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая столичными властями заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса. Копия документа есть в распоряжении РБК.

В письме говорится, что городские власти принимают меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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«Граждане любых стран, включая КНР, на недискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания», — говорится в письме.

Правоохранительные органы обязаны контролировать соблюдение этого режима всеми, кто получил постановления об изоляции, продолжил Собянин.

«Начиная с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 90 человек — граждане КНР», — утверждает столичных градоначальник.

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Собянин попросил посла «с пониманием отнестись» к этим мерам, которые в письме названы вынужденными, и призвать соотечественников строго соблюдать режим изоляции. Мэр отметил, что нарушение постановления санитарного врача и положений миграционного законодательства наказываются в судебном порядке выдворением из страны.

Ранее 26 февраля «Новая газета» опубликовала копию письма посольства КНР московским властям. В нем говорилось, что в связи в угрозой коронавируса работники «Мосгортранса» и метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверяли исключительно граждан Китая. «Такого подобного случая, как специальный мониторинг граждан КНР в общественном транспорте г. Москва, не существует ни в одной стране, даже в США и западных странах», — говорилось в документе.

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Посольство попросило правительство Москвы не предпринимать чрезвычайных мер, «успокоить общество и не разрывать дружеское отношение народов Китая и России».

21 февраля Собянин заявил, что к контролю за соблюдением режима подключены автоматизированные системы распознавания лиц другие технические меры. По его словам, приехавшие из Китая получили 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания. «На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», — уточнил тогда Собянин.

В связи со вспышкой инфекции в Китае и угрозы эпидемии правительство России в начале февраля приостановило пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Позже было ограничено и авиасообщение, а с 18 февраля власти ввели временный запрет на въезд граждан КНР в Россию. Кроме того, Москва приостановила оформление документов для въезда, в том числе виз, приглашений, разрешений на привлечение иностранных работников.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Китай, Сергей Собянин, коронавирус
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