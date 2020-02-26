Собянин ответил на просьбу посольства прекратить проверки китайцев

«Начиная с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 90 человек — граждане КНР», — утверждает столичных градоначальник.
Собянин попросил посла «с пониманием отнестись» к этим мерам, которые в письме названы вынужденными, и призвать соотечественников строго соблюдать режим изоляции. Мэр отметил, что нарушение постановления санитарного врача и положений миграционного законодательства наказываются в судебном порядке выдворением из страны.
Ранее 26 февраля «Новая газета» опубликовала копию письма посольства КНР московским властям. В нем говорилось, что в связи в угрозой коронавируса работники «Мосгортранса» и метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверяли исключительно граждан Китая. «Такого подобного случая, как специальный мониторинг граждан КНР в общественном транспорте г. Москва, не существует ни в одной стране, даже в США и западных странах», — говорилось в документе.
Посольство попросило правительство Москвы не предпринимать чрезвычайных мер, «успокоить общество и не разрывать дружеское отношение народов Китая и России».
21 февраля Собянин заявил, что к контролю за соблюдением режима подключены автоматизированные системы распознавания лиц другие технические меры. По его словам, приехавшие из Китая получили 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания. «На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», — уточнил тогда Собянин.
В связи со вспышкой инфекции в Китае и угрозы эпидемии правительство России в начале февраля приостановило пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Позже было ограничено и авиасообщение, а с 18 февраля власти ввели временный запрет на въезд граждан КНР в Россию. Кроме того, Москва приостановила оформление документов для въезда, в том числе виз, приглашений, разрешений на привлечение иностранных работников.