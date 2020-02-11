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Поправки в Конституцию ,  
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В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, пожизненного статуса члена Совета Федерации. Занять пост сенатора экс-президент сможет после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова.

Поправки внесены группой депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, которые входят в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
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