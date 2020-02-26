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Московским ресторанам приказали усилить мытье посуды из-за коронавируса

Роспотребнадзор потребовал от рестораторов принять усиленные меры безопасности: персонал должен носить маски, дверные ручки — дезинфицироваться
Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Московское управление Роспотребнадзора предписало ресторанам и кафе усилить меры безопасности из-за коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главным санитарным врачом по Москве Еленой Андреевой, его подлинность газете подтвердили в ресторанных сетях.

В соответствии с предписанием персонал, работающий с посетителями, должен быть обеспечен запасом одноразовых защитных масок. Их нужно менять не реже, чем раз в три часа. Сотрудники должны пользоваться кожными антисептиками. Обеденные залы необходимо дезинфицировать дважды в день — утром и вечером, каждый час рестораторы должны дезинфицировать дверные ручки и кассовые аппараты.Также должен быть ужесточен режим мойки посуды и столовых приборов — 90 минут при температуре не ниже 65 градусов.

О принятых мерах рестораторы должны каждую неделю отчитываться перед Роспотребнадзором.

В сетях «Макдоналдс», «Росинтер» и гастропространстве «Депо» подтвердили подлинность предписания. «Здоровье и безопасность сотрудников и посетителей являются нашим безусловным приоритетом», — заявили в «Макдоналдсе».

«Гостей вряд ли привлекут персонал в масках и включенная бактерицидная лампа... Предписание Роспотребнадзора сеть пока не получала, но в случае получения будем следовать инструкциям», — заявил гендиректор и совладелец сети кофеен «Даблби» Сергей Дашков.

Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2715 человек
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По подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы новым коронавирусом 80 970 человек, 2763 человека погибли. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране также выросло до 11 человек.

На территории России ранее было выявлено только два случая заболевания, оба — у граждан Китая. Трое россиян заразились коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess в Японии, заболевание у них проходит в легкой форме. Эвакуированные в начале февраля из Китая россияне уже прошли двухнедельный карантин, случаев заражения среди них выявлено не было.

В Москве насчитывается порядка 2,5 тыс. людей, которым предписано соблюдать карантин из-за визита в Китай. Контролировать соблюдение ими норм изоляции столичные власти планируют с помощью системы распознавания лиц.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Рестораны
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