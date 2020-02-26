Московским ресторанам приказали усилить мытье посуды из-за коронавируса

Роспотребнадзор потребовал от рестораторов принять усиленные меры безопасности: персонал должен носить маски, дверные ручки — дезинфицироваться

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Московское управление Роспотребнадзора предписало ресторанам и кафе усилить меры безопасности из-за коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главным санитарным врачом по Москве Еленой Андреевой, его подлинность газете подтвердили в ресторанных сетях.

В соответствии с предписанием персонал, работающий с посетителями, должен быть обеспечен запасом одноразовых защитных масок. Их нужно менять не реже, чем раз в три часа. Сотрудники должны пользоваться кожными антисептиками. Обеденные залы необходимо дезинфицировать дважды в день — утром и вечером, каждый час рестораторы должны дезинфицировать дверные ручки и кассовые аппараты.Также должен быть ужесточен режим мойки посуды и столовых приборов — 90 минут при температуре не ниже 65 градусов.

О принятых мерах рестораторы должны каждую неделю отчитываться перед Роспотребнадзором.

В сетях «Макдоналдс», «Росинтер» и гастропространстве «Депо» подтвердили подлинность предписания. «Здоровье и безопасность сотрудников и посетителей являются нашим безусловным приоритетом», — заявили в «Макдоналдсе».

«Гостей вряд ли привлекут персонал в масках и включенная бактерицидная лампа... Предписание Роспотребнадзора сеть пока не получала, но в случае получения будем следовать инструкциям», — заявил гендиректор и совладелец сети кофеен «Даблби» Сергей Дашков.