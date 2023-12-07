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Общество ,  
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«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с покупкой билетов

«Аэрофлот»: в системе бронирования билетов Leonardo произошел сбой
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С оформлением билетов на рейсы «Аэрофлота» во всех каналах продаж возникли трудности из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщается на сайте авиакомпании.

«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — заявили в «Аэрофлоте».

Система регистрации пассажиров в аэропортах, на сайт и в приложении работает штатно, добавил перевозчик.

Авиакомпании сообщили о сбое системы бронирования
Бизнес
Фото:Shutterstock

Эту систему бронирования используют почти все российские авиакомпании. Прошлый крупный сбой Leonardo произошел в конце сентября.

Материал дополняется

Теги
Аэрофлот бронирование перелеты

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Подробнее

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