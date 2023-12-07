«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с покупкой билетов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С оформлением билетов на рейсы «Аэрофлота» во всех каналах продаж возникли трудности из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщается на сайте авиакомпании.

«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — заявили в «Аэрофлоте».

Система регистрации пассажиров в аэропортах, на сайт и в приложении работает штатно, добавил перевозчик.

Эту систему бронирования используют почти все российские авиакомпании. Прошлый крупный сбой Leonardo произошел в конце сентября.

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