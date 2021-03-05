Оксана Пушкина оценила идею ограничить право на аборты в частных клиниках

Оксана Пушкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Ограничение прав женщин на прерывание беременности может привести к резкому росту числа подпольных абортов, считает заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Об этом она сказала «РИА Новости», комментируя инициативу депутата Госдумы Инги Юмашевой, предложившей запретить аборты в частных клиниках.

«Ограничение прав женщин на прерывание беременности способно привести к катастрофе. Мне приходит масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят этого не допустить», — сказала Пушкина.

По ее словам, в послевоенные годы запрет абортов в СССР привел к резкому росту числа подпольных абортов, которые делали деревенские повитухи. «В 1950 году в СССР было зафиксировано более миллиона абортов и 90% из них являлись криминальными», — напомнила Пушкина.

В то же время депутат отметила, что не поощряет аборты и считает их «одним из маркеров социального неблагополучия». Однако, напомнила Пушкина, за решением прервать беременность чаще всего стоят не этические, а социально-экономические причины, и такое решение дается женщинам непросто. «Поэтому я призываю своих коллег быть мудрыми в принятии таких решений, и не реагировать на такие инициативы», — заключила Пушкина.