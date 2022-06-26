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Политика ,  
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Партия Макрона предложила закрепить право на аборт в Конституции Франции

Право на аборты было оспорено в США, следует закрепить эту норму в Конституции Франции, полагают в президентской партии. Макрон ранее говорил, что это право следует защищать

В Конституции Франции следует закрепить право женщины на аборт, чтобы исключить риск повторения ситуации в США, социал-либеральная партия «Возрождение» подготовит соответствующий законопроект. Об этом заявила председатель фракции в Национальном собрании, нижней палате парламента, Орор Берже в эфире радио France Inter. Партия до мая 2022 года называлась «Вперед, Республика».

«К сожалению, нет ничего невозможного, и права женщин — это всегда хрупкие права, которые регулярно ставятся под сомнение», — сказала политик (цитата по France24).

Законопроект будет предусматривать, что никто не может быть лишен права на добровольное прерывание беременности, пояснила она. Глава фракции добавила, что политики «Национального объединения» Марин Ле Пен являются «ярыми противниками доступности абортов для женщин», а потому в этом вопросе не следует рисковать, норму следует «начертать на граните» Основного закона Франции.

Решение Верховного суда США об отмене федеральной легализации абортов является «катастрофическим для женщин в мире: каждые девять минут умирает одна женщина из-за того, что аборт был сделан плохо, небезопасным способом», — подчеркнула она.

Инициативу Берже одобрила французский премьер Элизабет Борн. Она написала в Twitter, что законопроект получит решительную поддержку «ради всех женщин, ради прав человека». Глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано сообщила, что в понедельник предложит альянсу «Новый народный экологический и социальный союз» выступить с собственной законодательной инициативой по вопросу закрепления права на аборты в Конституции.

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Фото:Elizabeth Frantz / Reuters

Как указывает France Info, поправки в Конституцию Франции могут вноситься по инициативе президента или парламента республики. В этом вопросе обе парламентские палаты (Национальное собрание и Сенат) обладают равными полномочиями. Поправки могут быть одобрены либо во время референдума, либо путем голосования большинства (три пятых голосов) депутатами обеих палат парламента.

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Как указывает портал, в 2018 году оппозиционные депутаты предлагали включить право на средства контрацепции и аборт во французскую Конституцию. Однако тогда Национальное собрание отклонило инициативу. Бывшая министр юстиции Франции Николь Баллубэ тогда сочла, что право на аборты во Франции «достаточно гарантированно».

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Джо Байден

В конце июня Верховный суд в США отменил вынесенное в 1973 году постановление, которое гарантировало федеральными властями право женщин на аборт. Решение было принято из-за позиции пяти судей-республиканцев, три судьи-демократа и председатель суда Джон Робертс выступили против. «Аборт представляет собой глубокий моральный вопрос. Конституция не запрещает гражданам каждого штата регулировать или запрещать аборты» — написал судья Сэмюэл Алито в заключении суда.

Судьи от Демократической партии заявили, что лишение женщин права решать, продолжать ли беременность или прерывать ее, означает передачу его на уровень штатов. «Каковы бы ни были масштабы предстоящих законов, один результат сегодняшнего решения очевиден: ограничение прав женщин и их статуса свободных и равных граждан», — говорилось в их заявлении.

Президент США Джо Байден назвал решение «трагической ошибкой» и «реализацией экстремистской идеологии». «Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена», — добавил он.

Раскритиковал решение Верховного суда США и французский президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что право на аборт является основным правом всех женщин. «Его нужно защищать. Я выражаю свою солидарность с женщинами, чьи свободы сегодня оспариваются Верховным судом Соединенных Штатов Америки», — написал он.

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Фото:Laurent Cipriani / AP

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эмманюэль Макрон Франция право на аборт аборт

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

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