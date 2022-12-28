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В РПЦ пообещали поддержать решивших переехать в Россию африканских буров

Экзарх Африки: РПЦ поддержит решивших переехать в Россию африканских буров
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Русская православная церковь поддержит африканских буров, если они попросят помочь им переехать в Россию, заявил «РИА Новости» патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

Пока что идет процесс включения общин православных буров в структуру патриаршего экзархата (часть Церкви, находящаяся за пределами страны. — РБК) в Африке и приобщения их к традиции РПЦ, отметил митрополит. По словам Леонида, вопрос переезда в Россию поднимается давно, но не развивается поспешно. Он отметил, что «многие» из буров переезжали и переезжают в Россию.

«Общины буров — это достаточно серьезные и консервативные сообщества, и они не склонны менять свои религиозные убеждения на какие-то призрачные ЛГБТ-вечеринки и непонятное будущее для своих детей», — считает митрополит.

Накануне митрополит объявил, что патриарший экзархат Африки будет создавать на континенте монастыри по подобию российских, для «впитывания» истории и традиций монашества в Россию приехали первые послушницы. Кроме того, в Уганде, «в лучшем месте столицы прямо напротив президентского дворца», планируется построить административно-духовный центр РПЦ.

Священный синод РПЦ постановил образовать патриарший экзархат Африки 29 декабря 2021 года. В его состав вошли Северо-Африканский и Южно-Африканский приходы в 54 государствах, включая Эфиопию, Сомали, Нигерию и Уганду.

Поводом для создания экзархата в Африке стало признание патриархом Александрийским и всея Африки Феодором Православной церкви Украины, которую РПЦ считает раскольнической. После этого 102 священника из Африки попросили принять их в юрисдикцию Московского патриархата, сообщали в РПЦ.

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Буры — это субэтническая группа африканеров, потомков колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. По данным Организации наций и народов, не имеющих представительства, африканеры насчитывают почти 3 млн человек. Они разговаривают на африкаансе, основанном на южных диалектах нидерландского языка, преимущественно исповедуют кальвинизм.

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