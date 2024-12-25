Заммэра Анапы перечислил, чего не хватает городу для уборки мазута
Анапе для уборки мазута, разлившегося на побережье в результате крушения танкеров, остро недостает техники и квалифицированных кадров. Об этом заявил заместитель главы города Виталий Воронов в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.
Городу необходимы квалифицированные специалисты, которые умеют работать с разливами мазута, пояснил заместитель мэра. «Кадры, которые умеют работать с мазутом, правда, люди, которые умеют работать с песком — грамотно, рационально его использовать, очищать, [чтобы обходилось] без лишних потерь песка», — сказал Воронов.
«И техника, конечно, которая может все это поднимать и вывозить. И полигоны, которые скоро тоже закончатся», — добавил замглавы города.
По его словам, сейчас участвующие в уборке побережья уже начинают переваливать мазут в Ростовскую область из-за нехватки полигонов.
«Мы всю эту территорию вокруг нас уже заполнили. Нам некуда это возить, это катастрофически масштабный объем вывозимого песка испорченного», — заключил Воронов.
Утечка мазута произошла из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, где был шторм. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Впоследствии нефтепродукты выбросило в море и на побережье нескольких регионов.
Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов заявил, что объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. т. Было спасено свыше 1 тыс. птиц, при этом 210 погибли. Экологи нашли мертвыми десять азовских дельфинов.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что часть мазута с танкеров в Черном море, оказавшаяся на дне, в мае при определенных температурах может снова подняться. Он назвал произошедшее «экологической бедой». По его словам, вытекло почти 40% топлива. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что объявлять режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута не планируется. В Краснодарском крае он уже объявлен. Режим ЧС муниципального характера также введен в Керчи.
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