Экологи и туроператоры оценили риски срыва туристического сезона в Анапе

Мазут продолжает вытекать из танкеров, затонувших в Черном море, поэтому площадь загрязнения может увеличиваться, предупредили экологи. Туристы пока заняли выжидательную позицию, говорят туроператоры

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Каковы масштабы бедствия в Черном море

Объем загрязненного мазутом грунта из-за аварии двух танкеров в Черном море может увеличиться до 200 тыс. т, сообщил 23 декабря министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов. На тот момент утечка нефтепродуктов распространилась на 800 кв. км акватории Черного моря. Спутниковые снимки, сделанные в тот же день, показывали, что утечка продолжалась.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение 15 декабря, суммарно перевозили 9,2 тыс. т. мазута. По оценке главы Минприроды, в море вылилось чуть меньше половины — около 4 тыс. т.

Первые пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море на побережье Краснодарского края начали находить 17 декабря. Нефтепродукты выбрасывало на берег штормом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе. Для ликвидации последствий были направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России, а также волонтеры.

Ученые из Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН восстановили ход событий и сопутствующие природные условия после крушения танкеров. Так, вечером 15 декабря в направлении Анапы с северо-запада дул ветер, его скорость достигала 16 км/ч. Из-за этого мазут и нефтяная пленка перемещались вдоль побережья от порта Тамань до пляжей Анапы. Так как плотность мазута примерно соответствует плотности воды на поверхности Черного моря зимой, нефтепродукты не утонули, а перенеслись на восток и юго-восток от места аварии, достигнув берега уже спустя сутки, утверждали ученые.

Через несколько дней, 18-19 декабря, направление ветра изменилось, из-за чего мазут перенесло на север и северо-восток. Как сообщало МЧС, 18 декабря протяженность береговой линии, загрязненной мазутом, выросла до 49 км. К уборке пляжей привлекли 4 тыс. добровольцев.

19 декабря врио начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов сообщил, что шторм прекратился и новые очаги выброса мазута на побережье не фиксируются.

Однако 22 декабря ветер снова изменил направление, став юго-восточным, из-за чего нефтяное загрязнение было отнесено в сторону Крыма и попало на береговую зону Керченского полуострова, сообщили ученые РАН. В тот день резко ухудшилась погода, снова начался шторм.

Незадолго до этого в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — пятно мазута заметили в море и на берегу близ мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

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К утру 23 декабря ветер сменился на западный и мазут вынесло от берега в сторону моря вдоль всего крымского берега в Керченском проливе. К вечеру того же дня он снова поменялся, что может привести к загрязнению берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива, предупредили ученые.

Как идет работа по уборке мазута

Сейчас первоочередная задача — откачать нефтепродукты с затонувших танкеров, сказал РБК краснодарский эколог-общественник Дмитрий Шевченко. Он обратил внимание на то, что на спутниковых снимках видны шлейфы разноса нефтепродуктов в море, что говорит о том, что они продолжают вытекать из затонувших танкеров.

«Пока не очень понятно, как это можно организовать. Может быть, было бы разумнее использовать не суда, например, а проложить временную линию, как временный нефтепровод, и на берег это все откачивать. Это должны определять специалисты, которые занимаются ликвидацией нефтяных загрязнений, но у края точно нет таких возможностей», — считает он.

По словам Шевченко, регион может очистить береговую линию своими силами, в том числе с помощью волонтеров, однако с откачкой нефтепродуктов он не справится. «С этим могут справиться только федеральные власти, потому что это в компетенции МЧС. У края нет таких технических возможностей, нет подготовленных водолазов, нет судов, которые можно было бы задействовать в этом деле», — пояснил эксперт.

23 декабря в соцсетях распространилось видеообращение жителей Анапы к президенту Владимиру Путину. Они говорили, что у региональной власти нет достаточных ресурсов и технических средств для ликвидации последствий разлива мазута, из-за чего она «вынуждена компенсировать нехватку живой силы привлечением волонтеров с лопатами». Они попросили привлечь федеральные силы, в том числе направить в регион спасателей, специалистов по химической защите, обеспечить их необходимой техникой.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти пока не планируют вводить режим ЧС федерального характера. Еще через сутки, 25 декабря, в Краснодарском крае был введен режим ЧС краевого уровня (до этого действовал режим ЧС муниципального уровня в Анапе и Темрюкском районе, наиболее пострадавших от загрязнения).

«Масштабы загрязнения могут увеличиться значительно. Если около 3 тыс. тонн [нефтепродуктов] попало, а всего в обоих танкерах было 9 тыс. тонн, то объем попавшего в море мазута увеличится трехкратно. И, соответственно, кратно может увеличиться площадь загрязненной территории», — полагает эколог Никита Зубков.

Он отмечает, что выброс мазута на берег — это положительный фактор для морской флоры и фауны, потому что на берегу нефтепродукты можно утилизировать и вывезти: «Попадая на дно, нефтепродукты долгое время будут разлагаться, последствия от этого будут сказываться годами. Они убивают всю флору и фауну, кроме того, уничтожают кормовую базу. Это влечет за собой последствия для всех биологических организмов. Больше всего страдают растения и рыбы».

Первые потери После разлива мазута на черноморском побережье была найдена 21 мертвая азовка (черноморская морская свинья), гибель которой может быть связана с разливом мазута, сообщал научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа». Чтобы установить точную причину смерти, необходимо будет провести вскрытие и исследования. Кроме того, в зоне разлива погибли 210 птиц, волонтеры спасли 1057 птиц, сообщал оперштаб.

Как разлив отразится на туристическом сезоне

Пляжи в Краснодарском крае, загрязненные мазутом, нельзя будет использовать как минимум один курортный сезон, заявил председатель научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Из-за попадания в акваторию Черного моря мазута состав воды не изменится, считает эколог Илья Рыбальченко. Он обращает внимание на то, что в море присутствуют «островки» мазута, которые попадают на побережье, откуда их вывозят. Пляжи вполне можно очистить, а вода будет пригодна для купания, уверен он. Эколог Зубков напоминает, что наиболее жесткие нормы качества воды — это нормы для рыбохозяйственной категории, то есть для воды, в которой живет рыба. Для воды, пригодной для купания человека, они ниже.

Курорты Краснодарского края, включая Анапу, — самое популярное направление отдыха у российских туристов внутри страны. В 2023 году на Кубани отдохнуло 18,6 млн человек, оценивал губернатор Вениамин Кондратьев. По итогам 2024 года власти ожидали турпоток на уровне 19 млн человек. На долю Краснодарского края в этом году приходилась почти половина (48%) проданных туроператорами туров на внутреннем направлении, оценивала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Чаще всего туристы останавливаются в Сочи, а также на растущих курортах Анапы и Геленджика.

Этим летом Анапа стала самым быстрорастущим курортом Кубани, обогнав по увеличению интереса туристов даже Сочи. Как сообщал в июле Российский союз туриндустрии, спрос на анапские курорты вырос на 8-25% год к году, тогда как интерес к сочинским вырос не более 5%. По итогам девяти месяцев 2024 года в Анапе, по оценкам мэрии курорта, отдохнуло 4,3 млн человек — это стало рекордным турпотоком.

Туристы начали бронировать туры в Краснодарский край на лето 2025 года еще в конце августа — сентябре, рассказали РБК в пресс-службе туроператора «Алеан». Более активные бронирования на лето традиционно должны начаться после январских каникул и в феврале. «Аннуляции на лето есть, но они не несут массовый характер», — уточнил представитель туроператора. Некоторые туристы колеблются с решением о раннем бронировании отелей в Анапе к летнему сезону, отметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Но это не отказы в пользу других курортов, а, скорее, выжидательная позиция», — уточнил он.

Среди краснодарских курортов именно в Анапе больше всего отелей, которые работают по системе «все включено», говорит представитель «Алеана». All inclusive наряду с пляжными пляжами Анапы привлекал семейных туристов, и отдых в таких отелях они бронировали заранее. Некоторые путешественники могут переориентироваться на Сочи и Геленджик, но не во всех случаях это может быть равноценной альтернативой, рассуждает представитель «Алеана». Туроператор «Дельфин» предложения отдыха в Анапе не снимает с продажи, так как интерес к ним сейчас есть. «Анапское побережье и инфраструктура уникальны особенно для отдыха с детьми. Поэтому, те, кто привык отдыхать именно там, вряд ли выберет Азовское побережье, Сочи или Крым, где также свои особенности», — считает Ромашкин.

Турбизнес пока не ожидает, что разлив мазута в Черном море отразится на продажах туров на курорты, сообщали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Активные бронирования туров начинаются весной, поэтому делать прогнозы, касающиеся летнего туристического сезона в Анапе, пока преждевременно, уточнил РБК президент союза Илья Уманский. «Если ситуация будет разворачиваться по плохому сценарию, мы увидим перераспределение турпотока. Но я бы не говорил о том, что курортный сезон в Анапе не состоится. Отели с развитой инфраструктурой с бассейнами и аквапарками смогут принять гостей», — добавил он, допустив, что от ситуации может пострадать частный сектор.

Существенных рисков для туристического бизнеса в предстоящем летнем сезоне 2025 года не видят и в АТОР. «Зимой туристы не купаются в море, до лета еще почти пять месяцев. За это время, надеемся, прибрежную территорию успеют очистить техническими мероприятиями, а также параллельно произойдет восстановление за счет естественных природных процессов», — сказала РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации турбизнес участвует вместе с властями, МЧС, экологическими службами и волонтерами, говорит она: отели, например, предоставляют места для проживания волонтеров.

РБК направил запрос в Министерство курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.