Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 38

В авиакатастрофе погибли 38 человек, а не 37, как предполагалось ранее. 29 выживших, в том числе троих детей, госпитализировали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Число погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане увеличилось до 38, сообщил вице-премьер республики Канат Бозумбаев, передает Tengrinews.

Тела, по его словам, находятся в плохом состоянии, большинство из них обгорели. Вице-премьер сообщил, что власти проведут процедуру опознания.

Выжили 29 человек, а не 32, как ранее сообщила казахстанская Генпрокуратура. Пострадавшие находятся в больнице, среди них три ребенка, сообщил Бозумбаев.

Состояние 11 пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, остальных — средней степени тяжести. Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Изначально сообщалось, что на его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 человека — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии.

Генпрокуратура Казахстана сообщала о 32 выживших, таким образом, по первоначальным данным, было 37 погибших. Однако позднее казахстанское МЧС уточнило, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа — 67 человек.

По предварительным данным, среди выживших десять россиян. Списки погибших и пострадавших еще уточняются, отметили в МЧС Казахстана: у некоторых пассажиров при себе нет документов.

В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он прервал свой визит в Россию. Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших.