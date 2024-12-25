Среди выживших при крушении самолета в Казахстане оказалось 10 россиян
Среди выживших при крушении самолета в Казахстане оказалось десять россиян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, поступившем в РБК.
В посольстве России в Казахстане подтвердили информацию о десяти выживших россиянах. «По предварительным данным, в результате крушения пострадали десять граждан России. Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь», — сообщили дипломаты РБК.
Число всех выживших увеличилось до 32 из 69 человек, находившихся на борту.
Всего на борту находилось 16 россиян, сообщали в Минтрансе Казахстана.
Список выживших россиян:
Джумалиев Е., 04.07.1988
Евстегнеева К., 30.07.1990
Мамедов З., 17.08.1988
Арысбаева М., 06.02.1980
Бисекеева Д., 1970 г.р.
Сейдахматова М., 1975 г.р.
Эдиев У., 15.09.1969
Неизвестный, имя Азой
Папахов С., 30.10.1976
Рахимов С., 30.10.1976
Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения Мангистауской области также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.
Самолет следовал в Грозный, однако был вынужден сменить маршрут из-за тумана. Вначале он пошел на запасной аэродром в Махачкалу, однако позже отправился в Актау.
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