Власти Казахстана рассказали о состоянии выживших при крушении
В результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау пострадали 29 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передает Tengrinews.
По словам заместителя премьера, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.
В числе пострадавших: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, а гражданство трех человек еще уточняется, уточнил премьер.
На борту находились 16 граждан России, сообщает издание со ссылкой на МЧС. Девять из них госпитализированы.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение рядом с аэропортом города Актау в Казахстане, он летел из Баку в Грозный. На борту находилось 62 человека и пять членов экипажа. Число погибших достигло 38.
Списки погибших и пострадавших еще уточняются — у некоторых пассажиров отсутствуют документы.
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