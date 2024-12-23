Сильный шторм помешал уборке пляжа от мазута в Анапе

В районе разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе значительно ухудшилась погода, сейчас там сильный шторм, который может повредить мешки с уже собранным мазутом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на вице-губернатора Александра Нестеренко.

«Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут», — сказал Нестеренко.

Он отметил, что сейчас на месте экологической катастрофы работает максимальное количество специальной техники, которое возможно. Ускорить темп, по словам Нестеренко, невозможно.

Техника вывозит загрязненный грунт на полигоны. Сейчас, со слов Нестеренко, прорабатывается вопрос о том, как вывезти мешки с мазутом, чтобы следующий шторм их не затронул. Техника на пляже работала, пока это было возможно. Вице-губернатор добавил, что вместе с Росприроднадзором власти края разрабатывают дополнительные меры, которые помогут ускорить вывоз мешков с мазутом с пляжей.

«Важно, чтобы принимаемые меры были одобрены экологическими службами. Рассчитываю, что решение будет найдено и запущено. Предложения мы подготовили», — отметил вице-губернатор. Он сообщил, что работы приостановили до утра.

Также в оперштабе сообщили, что специалисты нашли, отмыли и пролечили уже 972 птицы, пострадавшие от разлива мазута. 890 из них передали в реабилитационные центры. 150 птиц принял краснодарский «Сафари-парк».

В очистке пляжа в Анапе участвуют более 6 тыс. добровольцев и 250 единиц техникки. Они лопатами или ковшами собирают куски мазута, которые разбросаны волнами по берегу, а также загрязненный песок. По данным МЧС на 22 декабря, в Краснодарском крае очищено более 39 км береговой линии.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. Суммарно они перевозили 9,2 тыс. т мазута. Первое судно затонуло, второе село на мель в 80 м от берега.

Спасатели эвакуировали 14 человек из «Волгонефть-239» и 13 с «Волгонефть-212», один из матросов с последнего танкера погиб. Следственный комитет завел два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, затем одно из них переквалифицировали на более тяжкую статью.